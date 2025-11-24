Detienen en Uruapan a Jaciel Antonio "N", acusado de reclutar a implicados en crimen de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales detuvieron este lunes en Uruapan a Jaciel Antonio “N”, señalado como presunto reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.
La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de una publicación en sus redes sociales, donde detalló que los trabajos coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y autoridades estatales permitieron la captura del sospechoso.
Según las investigaciones, Jaciel Antonio “N” habría sido el encargado de reclutar a dos personas directamente involucradas en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público.
“Seguimos trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen”, afirmó García Harfuch.
El asesinato de Carlos Manzo generó una ola de indignación en Michoacán y derivó en el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual contempla operativos especiales, fortalecimiento de la seguridad y nuevas inversiones en programas sociales.
El homicidio de Carlos Manzo no fue un hecho aislado ni improvisado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán, fue el resultado de una operación planeada con mensajes cifrados, monitoreo en tiempo real, amenazas entre criminales y órdenes tajantes para disparar sin importar a quién lo acompañara.
En días recientes se confirmó la detención de Jorge Armando "N", alias El "Licenciado", señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato.
Víctor Manuel “N”: autor material, abatido en el lugar.
Fernando Josué “N” y Ramiro “N”: acompañaron al tirador; ambos fueron hallados sin vida el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho.
Jorge Armando “N”, señalado como líder y autor intelectual. Fue detenido en Morelia.
Las investigaciones detallan que El Licenciado fue quien presionó a los participantes para llevar a cabo la ejecución sin importar si Carlos Manzo estaba acompañado. "Deben ultimar a como dé lugar", habría ordenado minutos antes del ataque.
Ramiro "N" envió al grupo un video grabado desde la jardinera donde más tarde ocurriría el ataque. Informó que estaba ubicado para seguir al “cliente”, apodo que usaban para referirse al alcalde Manzo.
Los cómplices notificaron que Carlos Manzo ya estaba en el Festival de las Velas, transmitiendo en vivo en redes sociales. Esto permitió confirmar su presencia y planear el momento del ataque.
Ramiro informó que el tirador había sido sometido por las autoridades y que Manzo estaba siendo atendido. También compartió un video del lugar tras la agresión.
Solicitó que recogieran a Fernando Josué "N", uno de los acompañantes del agresor.
