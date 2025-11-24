Detienen en Uruapan a Jaciel Antonio "N", acusado de reclutar a implicados en crimen de Carlos Manzo

La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de una publicación en sus redes sociales, donde detalló que los trabajos coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y autoridades estatales permitieron la captura del sospechoso.

Según las investigaciones, Jaciel Antonio “N” habría sido el encargado de reclutar a dos personas directamente involucradas en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público.