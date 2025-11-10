Hallan dos cadáveres en carretera de Uruapan; uno estaba dentro de bolsas

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres fueron localizados sin vida la mañana de este lunes sobre la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de la comunidad de Capácuaro. Una de las víctimas fue encontrada envuelta en bolsas de plástico, mientras que la otra yacía a un costado de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los reportes policiales, automovilistas que circulaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo cerca del acceso al Colegio de Bachilleres. Ante ello, los elementos de la Guardia Civil se trasladaron al sitio y, al realizar una inspección, ubicaron un segundo cadáver, este último embolsado.

La zona fue acordonada por los uniformados para preservar los indicios, en tanto que el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de no identificadas y no se han revelado características físicas ni detalles sobre su vestimenta que ayuden a su reconocimiento. Las investigaciones continúan para esclarecer el doble homicidio.

rmr