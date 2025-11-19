Detienen en Morelia a Jorge Armando "N", presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, autoridades federales y estatales informaron la detención de Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando "N".

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en Uruapan. El autor material, Víctor Manuel “N”, fue abatido en el lugar. Horas antes del crimen, fue grabado por cámaras de seguridad acompañado por Fernando Josué “N” y Ramiro “N”.

Los cuerpos de estos dos últimos fueron hallados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho.

La red criminal

Según las investigaciones, los implicados formaban parte de un grupo de mensajería donde se coordinó el ataque bajo órdenes del sujeto apodado “El Licenciado”. Las autoridades confirmaron que Ramiro “N” compartió en tiempo real videos del lugar del evento para ubicar a la víctima, a quien se referían como “el cliente”.

A las 18:06 horas, se notificó la ubicación de Manzo. A las 20:00 horas se reportó que el tirador ya había sido neutralizado, y se solicitó la evacuación de los colaboradores. Toda la operación fue documentada por mensajes y evidencia audiovisual.

Autor intelectual

La detención de Jorge Armando “N” ocurrió tras el análisis de conversaciones, triangulación de teléfonos y trabajo de inteligencia que permitió ubicar a quien, según la Fiscalía, es “uno de los líderes que planearon el homicidio”.