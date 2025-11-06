Revelan identidad del homicida del alcalde Carlos Manzo; era menor de edad originario de Paracho

El joven fue abatido en el lugar de los hechos por elementos de seguridad que respondieron al ataque perpetrado durante la inauguración del Festival de Velas en la Plaza Morelos de Uruapan. El agresor portaba una sudadera blanca con capucha y, según pruebas periciales, disparó al menos en siete ocasiones, una de ellas directamente al abdomen del alcalde, lo que provocó su muerte.

Durante la agresión también resultaron lesionados el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo y un elemento de Protección Civil, ambos fuera de peligro. La Fiscalía confirmó que el arma utilizada está relacionada con otros dos ataques ocurridos recientemente en el municipio, lo que refuerza la línea de investigación relacionada con grupos del crimen organizado.

Torres Piña reiteró el compromiso de las autoridades estatales y federales de continuar con las investigaciones para dar con los autores intelectuales del crimen, y señaló que se mantienen abiertas diversas líneas para esclarecer los motivos y responsables detrás del homicidio.