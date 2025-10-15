Estilo de Vida

Adiós al moho; crea tu deshumidificador casero

La humedad puede causar moho, malos olores y problemas de salud
Puedes hacer un deshumidificador casero con materiales baratos
Puedes hacer un deshumidificador casero con materiales baratosPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La humedad en casa puede parecer un problema menor, pero con el paso del tiempo, se convierte en un enemigo silencioso: causa moho, malos olores, manchas en las paredes y hasta problemas respiratorios.

Más allá del mal aspecto visual, la humedad excesiva en interiores genera un entorno ideal para el desarrollo de hongos, moho y ácaros. Estos microorganismos pueden afectar la salud, provocar alergias o agravar afecciones respiratorias. Además, dañan techos, muebles y muros.

Según el portal Ecología Verde, con elementos comunes que probablemente ya tienes en casa, puedes reducir considerablemente los niveles de humedad en habitaciones cerradas. Aquí te presentamos tres opciones económicas y eficaces:

  • Bicarbonato de sodio: Gran absorbente de humedad y neutralizador de olores.

  • Sal gruesa: Retiene el agua del ambiente en pocas horas.

  • Carbón activado: Elimina humedad y también combate los olores desagradables.

¿Cómo hacer tu propio deshumidificador?

1. Con bicarbonato de sodio

  • Coloca un poco de bicarbonato en un recipiente pequeño.

  • Ubícalo en la zona afectada por humedad.

  • Cámbialo cada dos semanas o cuando notes que se ha saturado.

2. Con sal gruesa

  • Llena un frasco con sal gruesa.

  • Déjalo en el sitio con humedad (por ejemplo, un clóset o baño).

  • Sustituye la sal cada 2-3 días, según el nivel de humedad.

3. Con carbón activado

  • Usa carbón activado (el de peceras también funciona).

  • Ponlo en una bolsa de tela o recipiente abierto.

  • Es eficaz en sótanos y espacios mal ventilados.

Estos remedios caseros funcionan mejor en lugares como:

  • Baños sin extractor

  • Cocinas cerradas

  • Cuartos sin ventanas

  • Sótanos o bodegas

  • Cerca de ventanas con condensación

  • Otros trucos para un hogar seco

Si bien estos métodos ayudan, también es recomendable aplicar otras medidas para mantener controlada la humedad:

  • Ventila diario: Abre ventanas al menos 30 minutos.

  • Usa plantas deshumidificadoras: Como la lengua de suegra o el potos.

  • Aire acondicionado o calefacción: Estos equipos también reducen la humedad ambiente.

  • Deshumidificador eléctrico: Ideal en zonas con humedad persistente.

Con estos consejos, no solo mejorarás el estado de tu casa, sino también tu salud y bienestar.

Te puede interesar:
Lo que no sabías del celular en el baño… y tu salud
Puedes hacer un deshumidificador casero con materiales baratos

RPO

humedad en casa
deshumidificador casero

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com