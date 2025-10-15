Adiós al moho; crea tu deshumidificador casero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La humedad en casa puede parecer un problema menor, pero con el paso del tiempo, se convierte en un enemigo silencioso: causa moho, malos olores, manchas en las paredes y hasta problemas respiratorios.

Más allá del mal aspecto visual, la humedad excesiva en interiores genera un entorno ideal para el desarrollo de hongos, moho y ácaros. Estos microorganismos pueden afectar la salud, provocar alergias o agravar afecciones respiratorias. Además, dañan techos, muebles y muros.

Según el portal Ecología Verde, con elementos comunes que probablemente ya tienes en casa, puedes reducir considerablemente los niveles de humedad en habitaciones cerradas. Aquí te presentamos tres opciones económicas y eficaces: