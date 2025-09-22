Preliminar: enfrentamiento en Zirahuén desata bloqueos en Capula, Pátzcuaro y Erongarícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera preliminar, se reportó un enfrentamiento armado en la zona de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, donde oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por un grupo delictivo que disparó desde un cerro cercano, lo que provocó un tiroteo que se prolongó por varios minutos.
El ataque ocurrió la tarde de este lunes, cuando patrulleros estatales comenzaron a pedir apoyo por radio al indicar que eran agredidos por una célula criminal en las inmediaciones de la población de Los Cerritos.
En reacción inmediata, se desplegó un operativo por aire y tierra con apoyo de elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional, policías municipales y el Ejército Mexicano, para reforzar la seguridad en la zona del enfrentamiento.
Como aparente respuesta del grupo delictivo, casi de forma simultánea se reportaron acciones violentas en al menos tres municipios del estado:
Capula (Morelia): Sujetos armados interceptaron al conductor de una pipa cargada con agua sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura del plantel 33 del SEMSaD, e intentaron incendiar la unidad. Sin embargo, vecinos lograron sofocar el fuego y evitar daños mayores.
Carretera Pátzcuaro–Uruapan: Camiones de carga fueron despojados a sus conductores y atravesados sobre la vialidad, con el objetivo de bloquear el paso.
Pátzcuaro – Erongarícuaro y Quiroga – Zacapu: También se reportaron bloqueos con autobuses, camionetas y otros vehículos, colocados por civiles armados. En estos casos, no se reportó quema de unidades.
Las acciones son consideradas como una reacción directa a los hechos violentos ocurridos en Zirahuén, según versiones extraoficiales.
Ante la presencia del fuerte operativo interinstitucional, los agresores se internaron en una zona serrana, donde continúan siendo buscados por las autoridades. Hasta el momento, no se reportan bajas ni lesionados derivados del enfrentamiento.
En las vialidades bloqueadas, patrulleros con apoyo de grúas trabajaron en la retirada de los vehículos para restablecer la circulación en las zonas afectadas.
⚠️ Recomendación: La ciudadanía debe evitar transitar por las regiones mencionadas mientras se mantiene el operativo de seguridad. En caso de emergencia, comunicarse al 911.
SHA