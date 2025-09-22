¡Evita estas zonas! Activo operativo de seguridad en estas carreteras de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúa activo el operativo de seguridad en diversas vialidades del estado, particularmente en la región de Morelia y municipios cercanos, informó C5 Michoacán.
Según una alerta emitida a través de redes sociales, se recomienda evitar transitar por las siguientes zonas:
Carretera libre Pátzcuaro - Uruapan
Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del CECYTEM
Comunidades de Matugueo, Coeneo e Iratzio
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y, en caso de emergencia, comunicarse al 911. Hasta el momento, no se ha detallado la causa específica del operativo ni la duración prevista.
Este tipo de acciones forman parte de la estrategia de vigilancia en zonas de alto tránsito, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.
SHA