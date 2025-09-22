¡Evita estas zonas! Activo operativo de seguridad en estas carreteras de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Continúa activo el operativo de seguridad en diversas vialidades del estado, particularmente en la región de Morelia y municipios cercanos, informó C5 Michoacán.

Según una alerta emitida a través de redes sociales, se recomienda evitar transitar por las siguientes zonas:

Carretera libre Pátzcuaro - Uruapan

Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del CECYTEM

Comunidades de Matugueo, Coeneo e Iratzio

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y, en caso de emergencia, comunicarse al 911. Hasta el momento, no se ha detallado la causa específica del operativo ni la duración prevista.