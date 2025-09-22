Sujetos armados intentan bloquear la Morelia-Quiroga con quema de pipa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes, cuatro sujetos armados interceptaron una pipa de agua sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura de la segunda entrada de la comunidad de Capula, justo frente al plantel 33 del Sistema de Educación Media Superior a Distancia (SEMSaD) del CECyTEM.
De acuerdo con un reporte preliminar de la agencia Red113, los sujetos obligaron al conductor a descender de la unidad, atravesaron la pipa sobre la vialidad y le prendieron fuego antes de darse a la fuga.
Vecinos de la zona, con ayuda del mismo contenido de la pipa, lograron sofocar las llamas y dieron aviso inmediato a las autoridades. Elementos de la Policía de Morelia se trasladaron al lugar para resguardar la zona y brindar seguridad perimetral. La unidad fue orillada para evitar más afectaciones al tránsito.
Según la misma fuente, este hecho estaría relacionado con un enfrentamiento ocurrido en la región de Salvador Escalante, específicamente en las inmediaciones de la comunidad de Sirahuén. También se reportaron hechos de violencia en el municipio de Quiroga.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial, pero ya se encuentran atendiendo estos sucesos. El intento de quema de la pipa habría sido parte de un intento por bloquear la carretera y generar caos en esta zona conurbada a la capital michoacana.
Esta información permanece en desarrollo...
SHA