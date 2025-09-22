Sujetos armados intentan bloquear la Morelia-Quiroga con quema de pipa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes, cuatro sujetos armados interceptaron una pipa de agua sobre la carretera Morelia–Quiroga, a la altura de la segunda entrada de la comunidad de Capula, justo frente al plantel 33 del Sistema de Educación Media Superior a Distancia (SEMSaD) del CECyTEM.

De acuerdo con un reporte preliminar de la agencia Red113, los sujetos obligaron al conductor a descender de la unidad, atravesaron la pipa sobre la vialidad y le prendieron fuego antes de darse a la fuga.

Vecinos de la zona, con ayuda del mismo contenido de la pipa, lograron sofocar las llamas y dieron aviso inmediato a las autoridades. Elementos de la Policía de Morelia se trasladaron al lugar para resguardar la zona y brindar seguridad perimetral. La unidad fue orillada para evitar más afectaciones al tránsito.