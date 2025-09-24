Un mexicano, entre los heridos del tiroteo en instalaciones del ICE en Dallas, Texas

La SRE informó que una de las víctimas heridas es de nacionalidad mexicana, y que actualmente se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica. La representación consular en Dallas contactó de inmediato a las autoridades locales y a los familiares del connacional, a quienes se les brinda acompañamiento legal y asesoría.

“La representación consular contactó a sus familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes”, detalló la cancillería.

Asimismo, el Consulado General de México mantiene comunicación con las autoridades que investigan el caso, y solicitó formalmente la autorización para que el personal diplomático pueda visitar a la víctima mexicana en el hospital.

La Jefatura de la Unidad para América del Norte también manifestó su preocupación por el ataque y, mediante canales diplomáticos, solicitó el esclarecimiento de los hechos y el acceso sin restricciones al ciudadano mexicano afectado.

Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso de proteger los derechos de las personas mexicanas en el extranjero a través de su red consular en Estados Unidos.

