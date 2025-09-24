Hallan casquillo con leyenda "Anti ICE" tras tiroteo en oficina en Dallas, Texas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tiroteo ocurrido la mañana de este miércoles en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, podría haber tenido un móvil ideológico, luego de que autoridades federales hallaran una bala sin disparar con la inscripción "ANTI ICE".
De acuerdo con un breve comunicado emitido por Kash Patel, director del FBI, el atacante disparó múltiples veces contra las instalaciones poco antes de las 7:00 a.m., matando a una persona, hiriendo a varias más y posteriormente quitándose la vida.
“Uno de los casquillos no disparados recuperados estaba grabado con la frase ‘ANTI ICE’. Más actualizaciones se darán a conocer conforme avance la investigación”, escribió Patel en sus redes sociales.
Aunque la identidad del agresor aún no ha sido revelada, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la ATF, así como la Policía de Dallas y autoridades estatales, mantienen presencia en la escena para recabar evidencias.
Las víctimas, según informes preliminares, serían personas bajo custodia de ICE y no agentes de la agencia. No se reportaron oficiales heridos.
El director del FBI calificó el acto como un “ataque despreciable y políticamente motivado contra las fuerzas del orden”, y recordó que hace apenas dos meses ocurrió una emboscada similar en una instalación de ICE en Praireland, también en Texas.
“Estos ataques no son hechos aislados. El FBI y nuestros socios trabajarán para llevar a los responsables ante la justicia”, añadió Patel.
rmr