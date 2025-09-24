Hallan casquillo con leyenda "Anti ICE" tras tiroteo en oficina en Dallas, Texas

Aunque la identidad del agresor aún no ha sido revelada, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la ATF, así como la Policía de Dallas y autoridades estatales, mantienen presencia en la escena para recabar evidencias.

Las víctimas, según informes preliminares, serían personas bajo custodia de ICE y no agentes de la agencia. No se reportaron oficiales heridos.

El director del FBI calificó el acto como un “ataque despreciable y políticamente motivado contra las fuerzas del orden”, y recordó que hace apenas dos meses ocurrió una emboscada similar en una instalación de ICE en Praireland, también en Texas.

“Estos ataques no son hechos aislados. El FBI y nuestros socios trabajarán para llevar a los responsables ante la justicia”, añadió Patel.