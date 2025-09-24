Secretaria de Seguridad Nacional de EU responsabiliza a la izquierda por incitar violencia contra ICE

“Durante meses hemos advertido a políticos y medios que bajaran el tono de su retórica sobre ICE antes de que alguien fuera asesinado”, escribió la funcionaria en su cuenta oficial de X, plataforma antes conocida como Twitter.

Noem, quien forma parte del gabinete del presidente Donald Trump, señaló que las comparaciones de ICE con la Gestapo nazi, la policía secreta o patrullas esclavistas tienen consecuencias reales y peligrosas.

“Los hombres y mujeres de ICE son padres, madres, hijos e hijas. Como todos, solo queremos regresar con nuestras familias por la noche”, añadió.