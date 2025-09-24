Secretaria de Seguridad Nacional de EU responsabiliza a la izquierda por incitar violencia contra ICE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el tiroteo ocurrido este miércoles en una oficina de ICE en Dallas, que dejó al menos una persona muerta y varios heridos, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, lanzó un fuerte mensaje contra líderes políticos y medios que —según ella— han promovido un discurso hostil hacia las agencias migratorias.
“Durante meses hemos advertido a políticos y medios que bajaran el tono de su retórica sobre ICE antes de que alguien fuera asesinado”, escribió la funcionaria en su cuenta oficial de X, plataforma antes conocida como Twitter.
Noem, quien forma parte del gabinete del presidente Donald Trump, señaló que las comparaciones de ICE con la Gestapo nazi, la policía secreta o patrullas esclavistas tienen consecuencias reales y peligrosas.
“Los hombres y mujeres de ICE son padres, madres, hijos e hijas. Como todos, solo queremos regresar con nuestras familias por la noche”, añadió.
Las declaraciones surgen luego de que el FBI confirmara que uno de los casquillos recuperados en el lugar del ataque tenía grabada la leyenda “ANTI ICE”, lo que refuerza la hipótesis de un posible móvil ideológico o político.
Hasta el momento, el atacante no ha sido identificado públicamente. Se sabe que abrió fuego desde una posición cercana a las instalaciones de ICE y posteriormente se suicidó. Ningún agente de ICE resultó herido; las víctimas serían personas bajo custodia.
Este hecho ha reavivado el debate sobre la polarización política en torno a la migración, particularmente en estados con fuerte presencia de agencias federales como Texas.
rmr