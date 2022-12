Nuevo acceso a Villas del Pedregal, hasta que se defina proyecto de metrobús: edil

Es de recordar que en agosto pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Zavala Nolasco, informó que lo construido en el acceso al fraccionamiento ya no sería de utilidad, ya que no se habría proyectado de manera correcta, por lo que ya no invertirían más en el proyecto.

El proyecto inicial contempló un estimado de 30 millones de pesos, por lo que la edificación se encuentra detenida en tanto se defina cuál será la ruta que se seguirá.