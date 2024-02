Morelia: descartan riesgo estructural en distribuidor de salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, descartó una afectación estructural en uno de los tres túneles del distribuidor de la salida a Salamanca en Morelia y, aseguró, se trató únicamente de un desprendimiento de una plantilla adherida a la losa.

En rueda de prensa, el funcionario estatal aclaró que esta plantilla no tiene ninguna función estructural, no obstante, adelantó que se revisará toda la infraestructura para evitar más desprendimientos.

"Esta plantilla no se desprendía, y ya con el paso del tiempo y la circulación de los vehículos, de esta plantilla se desprendió una sección, pero de ninguna manera es un tema estructural, la losa se encuentra perfectamente y esa losa de concreto simple no tiene ninguna función en la estructura, por lo cual no representa ningún riesgo estructural en el distribuidor vial", dijo.