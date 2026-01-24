FGE, SSP y SSPC detienen en Morelos al presunto homicida de una familia reportada como desaparecida en Morelia

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel “N”, Anayeli “N” y su hija de 12 años, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Su desaparición fue denunciada el 15 de enero de este año en la ciudad de Morelia; posteriormente, como parte de los actos de investigación, sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del municipio de Zinapécuaro.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reafirma su determinación de combatir la impunidad, llevando ante los tribunales a quienes resulten responsables de hechos que constituyen delitos de alto impacto, garantizando el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, bajo los principios de legalidad, objetividad y debido proceso. Las investigaciones continúan y se informará oportunamente a la sociedad de los avances de las mismas conforme a lo establecido en la ley.

BCT