Con apoyo de SSP, detienen en Morelos a presunto responsable del homicidio de una familia de Morelia

Como parte de las acciones de inteligencia, labores de investigación operativa, análisis de información y coordinación interinstitucional, se logró ubicar al ahora detenido, quien presuntamente se desplazó al estado de Morelos con la intención de evadir a las autoridades.

Derivado de este trabajo conjunto, el investigado se localizó en dicha entidad, quedando a disposición de la autoridad competente para que determine su situación legal.

Las víctimas fueron identificadas como Víctor “N”, Anayeli “N” y una menor de 12 años de edad, quienes se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. La denuncia por su no localización fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán; posteriormente, como parte de los actos de investigación, sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre la autopista México–Guadalajara a la altura del municipio de Zinapécuaro.

La SSP refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instancias de procuración de justicia, así como autoridades federales y estatales.

