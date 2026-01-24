Morelia

Extraoficial: cae en Morelos el presunto responsable del asesinato de familia de traductores de Morelia

Extraoficial: cae en Morelos el presunto responsable del asesinato de familia de traductores de Morelia
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera extraoficial, se confirmó la detención del presunto responsable del homicidio de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), originaria de Morelia, cuyos integrantes fueron localizados sin vida tras haber sido reportados como desaparecidos desde mediados de enero.

Te puede interesar:
FGE, SSP y SSPC detienen en Morelos al presunto homicida de una familia reportada como desaparecida en Morelia
Extraoficial: cae en Morelos el presunto responsable del asesinato de familia de traductores de Morelia

Las víctimas fueron identificadas como Víctor Manuel N., Anayeli N. y su hija de 12 años de edad, quienes se desempeñaban como intérpretes de LSM y colaboraban en diversas dependencias públicas, incluido el Poder Legislativo de Michoacán, donde su labor era fundamental para garantizar la inclusión de personas con discapacidad auditiva.

De acuerdo con la información disponible, la familia fue vista por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, y el 17 de enero de 2026 se inició una carpeta de investigación por su desaparición. Posteriormente, como resultado de las diligencias operativas y científicas, fueron localizados tres cuerpos sin vida, los cuales se confirmó correspondían a las personas reportadas como desaparecidas.

Trascendió que el presunto homicida habría sido detenido en el estado de Morelos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su identidad, el móvil del crimen ni las circunstancias de su aseguramiento. Se espera que la Fiscalía General del Estado de Michoacán emita información oficial en las próximas horas para confirmar la detención y ampliar los detalles del caso.

BCT

Morelia
Morelos
extraoficial

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com