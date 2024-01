¿Acaba de iniciar el año y no has empezado tus propósitos? Este taller es para que esta vez sí los cumplas

¿Cuántas veces no nos decimos a nosotros mismos: 'Este año sí iré al gimnasio y bajaré veinticinco kilos', 'Voy a ahorrar 30 mil pesos', 'Haré un espacio y me iré de vacaciones'. Pero una vez que empiezan a poner los adornos de Día de Muertos nos damos cuenta de que el año ya casi termina y no hemos hecho nada.

Como una forma de organizar tus metas y llevarlas a cabo, Biblioteca Galeería Fomento a la Lectura Infantil y Juvenil comenzará este 30 de enero un Taller de Bullet Journal, una novedosa técnica de organización personal conocida también como BuJo, creado por el diseñador Ryder Caroll, con la que podrás recordar las tareas que necesitas realizar para tener avances reales en tus metas y propósitos.