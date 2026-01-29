Grecia Quiroz coloca fotografía de Carlos Manzo en galería de exalcaldes de Uruapan

El acto fue descrito como un homenaje lleno de respeto y profundo significado, en memoria del trabajo y legado de Carlos Manzo, quien lideró el municipio hasta su crimen. La propuesta fue presentada en asuntos generales por el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, y tuvo el respaldo del cuerpo edilicio.

“Cada presidente al término de su cargo se coloca en la galería. Desgraciadamente esta historia es totalmente distinta porque a Carlos solo lo dejaron gobernar un año”, expresó Grecia Quiroz a través de sus redes sociales, mostrando su sentir ante la pérdida de su esposo, quien fue asesinado en funciones en noviembre 2025.