Grecia Quiroz coloca fotografía de Carlos Manzo en galería de exalcaldes de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una ceremonia solemne celebrada durante la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó el acto de colocación del retrato institucional del expresidente municipal Carlos Manzo en la Sala de Cabildo, como parte de la galería histórica de exalcaldes de la ciudad.
El acto fue descrito como un homenaje lleno de respeto y profundo significado, en memoria del trabajo y legado de Carlos Manzo, quien lideró el municipio hasta su crimen. La propuesta fue presentada en asuntos generales por el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, y tuvo el respaldo del cuerpo edilicio.
“Cada presidente al término de su cargo se coloca en la galería. Desgraciadamente esta historia es totalmente distinta porque a Carlos solo lo dejaron gobernar un año”, expresó Grecia Quiroz a través de sus redes sociales, mostrando su sentir ante la pérdida de su esposo, quien fue asesinado en funciones en noviembre 2025.
Durante la sesión, se resaltó el servicio, vocación y entrega de Carlos Manzo por el bienestar del municipio, recordando que la historia de Uruapan se construye desde el compromiso ciudadano y la memoria de quienes han dejado huella. El gobierno municipal reiteró su respaldo a los ideales por los que Carlos luchó.
La colocación del retrato en la galería de expresidentes representa un acto de justicia simbólica, al reconocer el papel de Manzo en la historia reciente del municipio. “Seguiremos en pie de lucha”, concluyó la alcaldesa, quien asumió la presidencia municipal.
rmr