"Si mataron a Carlos Manzo, son capaces de cualquier cosa"; Grecia Quiroz denuncia guerra sucia

Asimismo, Quiroz enfatizó que ha colaborado activamente con las autoridades. Es de recordar que, en su momento, autorizó al fiscal revisar su teléfono celular cuando surgieron sospechas de una posible filtración desde un grupo de WhatsApp relacionado con el crimen de Manzo.

Sobre los funcionarios municipales mencionados indirectamente en los mensajes de las narcomantas, Quiroz aseguró que nadie ha evadido su responsabilidad, y que todos tienen la instrucción de presentarse ante las autoridades si así se requiere.

“Yo les he dado la indicación que si tienen que presentarse a declarar, que accedan. Que si hay algo que haya detrás de ellos, que van a pagar con todo el peso de la ley”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a que las indagatorias se conduzcan con base en hechos verificados, no en acusaciones sin fundamento.

