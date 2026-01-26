"Si mataron a Carlos Manzo, son capaces de cualquier cosa"; Grecia Quiroz denuncia guerra sucia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, calificó como parte de una “guerra sucia” la aparición de narcomantas en distintos puntos de la ciudad, el pasado domingo, en las que se señalaron presuntos vínculos con un grupo delictivo. La edil sostuvo que no tiene inconveniente en ser investigada por cualquier autoridad y reafirmó que ningún funcionario de su administración ha buscado evadir la justicia.
En rueda de prensa, Quiroz aseguró que, tras recibir el reporte sobre las mantas colocadas en puntos como el puente a desnivel del Boulevard Industrial, la calzada Fray Juan de San Miguel y la barda del aeropuerto, dio aviso a la Fiscalía General del Estado, dependencia que ya realiza las indagatorias correspondientes.
“Sí [...] yo el día de ayer tuve comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña, le está dando el seguimiento él a este tema”, declaró.
La alcaldesa señaló directamente a adversarios políticos como posibles responsables de esta estrategia de desestabilización, en un contexto marcado por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público.
“Estamos en un momento de guerra sucia, de desprestigio hacia este gobierno. Nuestros adversarios políticos […] si fueron capaces de quitarle la vida a Carlos, van a ser capaces de hacer cualquier cosa por desestabilizar este gobierno”, acusó.
Asimismo, Quiroz enfatizó que ha colaborado activamente con las autoridades. Es de recordar que, en su momento, autorizó al fiscal revisar su teléfono celular cuando surgieron sospechas de una posible filtración desde un grupo de WhatsApp relacionado con el crimen de Manzo.
Sobre los funcionarios municipales mencionados indirectamente en los mensajes de las narcomantas, Quiroz aseguró que nadie ha evadido su responsabilidad, y que todos tienen la instrucción de presentarse ante las autoridades si así se requiere.
“Yo les he dado la indicación que si tienen que presentarse a declarar, que accedan. Que si hay algo que haya detrás de ellos, que van a pagar con todo el peso de la ley”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a que las indagatorias se conduzcan con base en hechos verificados, no en acusaciones sin fundamento.
rmr