A proceso, Samuel y El Viejito por homicidio de Carlos Manzo

Por: César Cabrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control ordenó vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa a Samuel G., y Josué Eulogio R., alias El Viejito, por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, en relación al crimen de Carlos Manzo.

En una audiencia que duró cerca de ocho horas, el juez Luis Fernando Díaz Parra consideró que los imputados actuaron de manera intencional en la planeación del ataque, y en el caso del ex funcionario municipal, fue sistemática su participación al filtrar información.

La defensa buscó la nulidad de las pruebas y de la declaración de El Viejito, sin embargo, los argumentos fueron desestimados. Por ello, Samuel G., permanecerá en El Altiplano y Josué R., en el Centro de Alto Impacto.

En esta audiencia, se reveló que fue Josué Eulogio quien confesó la participación de ambos en el homicidio, siendo a través de la obtención y filtración de información.

Samuel, a quien conoció por medio de un familiar hace siete meses, presuntamente le proporcionó datos a cambio de dosis de droga, en este caso, cocaína.