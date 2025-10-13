FGE inicia investigación por accidente en Carrera Panamericana que dejó nueve lesionados

Michoacán

De nueve personas que fueron auxiliadas y canalizadas a un nosocomio, una fue hospitalizada
RED113
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación con relación a un accidente ocurrido durante la celebración de la Carrera Panamericana, registrado esta mañana en la carretera a Mil Cubres, a la altura del municipio de Charo.

De acuerdo con el reporte, un vehículo participante de dicho evento perdió el control y se salió del camino, proyectándose contra unas personas que estaban a orilla de la carretera. De este percance, nueve personas resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a diversos nosocomios para su atención, donde recibieron atención médica; solo una, de 69 años de edad, fue hospitalizada.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se constituyó al nosocomio respectivo con el fin de llevar a cabo las primeras actuaciones y continuar con los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos.

