FGE inicia investigación por accidente en Carrera Panamericana que dejó nueve lesionados

De acuerdo con el reporte, un vehículo participante de dicho evento perdió el control y se salió del camino, proyectándose contra unas personas que estaban a orilla de la carretera. De este percance, nueve personas resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a diversos nosocomios para su atención, donde recibieron atención médica; solo una, de 69 años de edad, fue hospitalizada.