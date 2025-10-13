Un herido, saldo de accidente en Mil Cumbres con auto de la Carrera Panamericana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona resultó herida tras el accidente registrado este lunes en el tramo de Mil Cumbres, sobre la carretera Morelia–Toluca, según reportes preliminares de la agencia RED 113 Michoacán. El incidente involucró a un vehículo participante de La Carrera Panamericana 2025.
El hecho ocurrió alrededor del mediodía, a la altura del kilómetro 212+000, en la zona conocida como Las Trojes, dentro del municipio de Charo. De acuerdo con versiones extraoficiales, el automóvil deportivo salió intempestivamente de la cinta asfáltica y chocó contra una camioneta naranja que se encontraba estacionada a la orilla del camino.
Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del lesionado, fuentes cercanas señalan que la persona herida no formaba parte del evento deportivo, y habría sido auxiliada por paramédicos y pobladores que se encontraban en la zona. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para su valoración médica.
El percance generó el cierre temporal de la circulación en dicho tramo, que forma parte del recorrido oficial de la competencia automovilística. Cabe señalar que la ruta de este lunes incluye varios puntos de alta exigencia como Huajúmbaro, Mil Cumbres, San José de la Cumbre y finalmente el arribo a Morelia.
Pese al incidente, la organización mantiene su itinerario y se espera que los primeros vehículos crucen la meta frente a la Catedral de Morelia entre las 16:30 y 17:00 horas, evento que estará abierto al público y que representa uno de los momentos más esperados por la afición moreliana.
rmr