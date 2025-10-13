Un herido, saldo de accidente en Mil Cumbres con auto de la Carrera Panamericana

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad del lesionado, fuentes cercanas señalan que la persona herida no formaba parte del evento deportivo, y habría sido auxiliada por paramédicos y pobladores que se encontraban en la zona. Posteriormente, fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

El percance generó el cierre temporal de la circulación en dicho tramo, que forma parte del recorrido oficial de la competencia automovilística. Cabe señalar que la ruta de este lunes incluye varios puntos de alta exigencia como Huajúmbaro, Mil Cumbres, San José de la Cumbre y finalmente el arribo a Morelia.

Pese al incidente, la organización mantiene su itinerario y se espera que los primeros vehículos crucen la meta frente a la Catedral de Morelia entre las 16:30 y 17:00 horas, evento que estará abierto al público y que representa uno de los momentos más esperados por la afición moreliana.

rmr