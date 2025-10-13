Se accidenta auto de la Carrera Panamericana en ruta a Morelia

Autoridades federales recomendaron a los conductores mantener la calma, atender las indicaciones del personal de tránsito, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, ya que los tramos de montaña como Mil Cumbres y San José de la Cumbre presentan condiciones complicadas por el paso continuo de los autos en competencia y los espectadores en ruta.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o mayores afectaciones materiales. La circulación podría reactivarse en las próximas horas, una vez que se despeje el área.

A pesar del incidente, se mantiene el itinerario de la carrera rumbo a su meta en el Centro Histórico de Morelia, donde se espera que los vehículos participantes comiencen a arribar entre las 16:30 y 17:00 horas frente a la Catedral, donde estará instalado el arco de llegada. El acceso será libre para el público, por lo que se invita a las y los morelianos a presenciar el cierre de esta etapa con precaución y respeto a las indicaciones de seguridad.