Se accidenta auto de la Carrera Panamericana en ruta a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre un accidente ocurrido esta tarde de lunes en la carretera Toluca–Morelia, a la altura del kilómetro 211+000, en el tramo T. Huajúmbaro–Morelia, específicamente en la zona conocida como Las Trojes.
De acuerdo con el reporte, el incidente involucró a un automóvil participante de La Carrera Panamericana 2025, lo que provocó el cierre a la circulación vehicular en dicho punto, en tanto se realizaban las labores de atención al percance y liberación de la vía.
Autoridades federales recomendaron a los conductores mantener la calma, atender las indicaciones del personal de tránsito, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, ya que los tramos de montaña como Mil Cumbres y San José de la Cumbre presentan condiciones complicadas por el paso continuo de los autos en competencia y los espectadores en ruta.
Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas o mayores afectaciones materiales. La circulación podría reactivarse en las próximas horas, una vez que se despeje el área.
A pesar del incidente, se mantiene el itinerario de la carrera rumbo a su meta en el Centro Histórico de Morelia, donde se espera que los vehículos participantes comiencen a arribar entre las 16:30 y 17:00 horas frente a la Catedral, donde estará instalado el arco de llegada. El acceso será libre para el público, por lo que se invita a las y los morelianos a presenciar el cierre de esta etapa con precaución y respeto a las indicaciones de seguridad.
