Caso Carlos Manzo: "El Licenciado" asegura que fue torturado y amenazado tras su arresto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la audiencia que concluyó con su vinculación a proceso, Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, denunció que fue víctima de tortura, amenazas y coacción por parte de agentes encapuchados tras su detención en Morelia.
Durante la audiencia que duró aproximadamente 18 horas, el imputado declaró que fue "levantado" el pasado 18 de noviembre entre las calles 20 de Noviembre y Revolución, en la capital michoacana. Aseguró que, al ser trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue golpeado, torturado y amenazado con hacerle daño a su esposa.
Asimismo, señaló que fue obligado a grabar audios, posar para fotografías y realizar un retrato hablado, todo bajo coacción.
En su intervención, también aseguró no tener vínculos con grupos del crimen organizado y expuso que ha trabajado como contratista con licitaciones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como asesor legislativo en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión y en el Ayuntamiento de Santa Ana Maya entre 2018 y 2021. Incluso, afirmó haber registrado participación electoral rumbo al 2024 en dicho municipio.
Pese a su declaración, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra determinó su vinculación a proceso como presunto coautor del homicidio calificado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como por lesiones dolosas contra dos personas cercanas al edil.
La audiencia concluyó a las 6:01 horas de este jueves, y además de Jorge Armando “N”, también fueron vinculados a proceso siete escoltas del alcalde, señalados por homicidio doloso en comisión por omisión.
El juez determinó prisión preventiva oficiosa para los imputados. La FGE contará con un plazo de tres meses para desarrollar la investigación complementaria, mientras que el proceso judicial tendrá una duración máxima estimada de dos años.
