Caso Carlos Manzo: "El Licenciado" asegura que fue torturado y amenazado tras su arresto en Morelia

Durante la audiencia que duró aproximadamente 18 horas, el imputado declaró que fue "levantado" el pasado 18 de noviembre entre las calles 20 de Noviembre y Revolución, en la capital michoacana. Aseguró que, al ser trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue golpeado, torturado y amenazado con hacerle daño a su esposa.

Asimismo, señaló que fue obligado a grabar audios, posar para fotografías y realizar un retrato hablado, todo bajo coacción.

En su intervención, también aseguró no tener vínculos con grupos del crimen organizado y expuso que ha trabajado como contratista con licitaciones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como asesor legislativo en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión y en el Ayuntamiento de Santa Ana Maya entre 2018 y 2021. Incluso, afirmó haber registrado participación electoral rumbo al 2024 en dicho municipio.