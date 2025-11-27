Vinculan a proceso a "El Licenciado" y los siete escoltas por homicidio de Carlos Manzo

"El Licenciado" es el presunto coautor del homicidio calificado de Carlos Manzo y de lesiones dolosas a víctimas directas del regidor de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo y Félix Alejandro.

Mientras que los siete escoltas: Alejandro "N", Demetrio "N", Omar "N", Guillermo "N", Omar Osvaldo "N", Monserrat "N" y Mario Alberto "N", por homicidio doloso en comisión por omisión.

La defensa de los imputados tiene tres días para apelar e impugnar las medidas establecidas por el juez de control.

En alrededor de dos horas con 20 minutos, el juez de control señaló que “El Licenciado” es el presunto coautor en el homicidio del alcalde de Uruapan, toda vez que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado lo indican como la cabeza del hecho, desde los acuerdos, planeación, seguimiento y demás, por mensajería.

En tanto, de los escoltas dijo que tenían la obligación de maximizar la seguridad el pasado 1 de noviembre, en el Festival de las Velas, toda vez que sabían de las amenazas contra el alcalde por parte de la delincuencia organizada y la posibilidad de un atentado en su contra.

En este punto, resaltó: “A 10 centímetros se dio la agresión, cruzó el círculo de seguridad perimetral portando un arma de fuego”, por lo que enfatizó que, con protocolos, se pudo haber evitado.

Con esto, indicó que su inactividad es equivalente a delito penal por omisión y que, por su inacción, incrementaron el riesgo e incumplieron con el resguardo de seguridad de Carlos Manzo.

Al inicio de la audiencia, se dio su derecho a hablar a “El Licenciado”, quien dijo no pertenecer a ningún grupo del crimen organizado y aseguró ser contratista, con varias licitaciones ganadas ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, asesor en la 64 Legislatura del Congreso de la Unión y asesor en el Ayuntamiento de Santa Ana Maya del 2018 al 2021, además de su participación en las elecciones del 2024 en el mismo municipio.

Jorge Armando “N” dijo que fue "levantado" el 18 de noviembre en Morelia, Michoacán, entre las calles 20 de Noviembre y Revolución. Aseguró que, tras su traslado a la Fiscalía General del Estado, fue supuestamente golpeado y torturado por elementos encapuchados, además de ser amenazado con torturar a su esposa.