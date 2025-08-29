Michoacán

Bedolla reconoce a la FGE por avance en caso de abogada asesinada

El mandatario estatal felicitó a la Fiscalía General del Estado por la vinculación a proceso del presunto responsable del homicidio de la abogada Eva Guadalupe H.
Bedolla reconoce a la FGE por avance en caso de abogada asesinada
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la detención y vinculación a proceso del presunto responsable del homicidio de la abogada Eva Guadalupe H., ocurrido el pasado 1 de agosto en la zona de Mil Cumbres, en el tramo Morelia–Toluca.

Te puede interesar:
Detienen a Sergio ‘N’, presunto homicida de Eva Guadalupe en Morelia
Bedolla reconoce a la FGE por avance en caso de abogada asesinada

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal destacó que este resultado es una muestra de que la coordinación entre instituciones y el trabajo firme en la procuración de justicia permiten avanzar hacia mejores resultados.

Te puede interesar:
Vinculan a proceso a presunto asesino de joven abogada en Mil Cumbres
Bedolla reconoce a la FGE por avance en caso de abogada asesinada

Seguiremos respaldando toda acción que lleve paz y justicia a las familias michoacanas, escribió el gobernador en su publicación.

Cabe recordar que la víctima fue asesinada tras presenciar el robo de un vehículo y tratar de alejarse del lugar. Por este caso, Sergio “N” fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa y un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, según informó la FGE.

SHA

mil cumbres
Alfredo Ramírez Bedolla
abogada Eva Guadalupe H.

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com