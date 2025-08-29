Bedolla reconoce a la FGE por avance en caso de abogada asesinada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la detención y vinculación a proceso del presunto responsable del homicidio de la abogada Eva Guadalupe H., ocurrido el pasado 1 de agosto en la zona de Mil Cumbres, en el tramo Morelia–Toluca.