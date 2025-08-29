Vinculan a proceso a presunto asesino de joven abogada en Mil Cumbres

La información fue presentada este jueves por un agente del Ministerio Público, quien expuso datos de prueba objetivos y contundentes ante un Juez de Control, lo que permitió que se dictara auto de vinculación a proceso. Además, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Feminicidio, ese día Jorge Arturo “N” circulaba por la carretera Morelia–Huajúmbaro, cuando fue interceptado por sujetos armados que le robaron su vehículo Jeep, color blanco, a la altura de la comunidad de Los Tigrillos.

En ese momento, Eva Guadalupe H., quien también transitaba por la zona, se percató del robo y realizó una maniobra en “U” para retirarse del lugar. Sin embargo, fue atacada con múltiples disparos de arma de fuego, lo que le causó la muerte en el sitio.

Tras el crimen, los responsables se dieron a la fuga a bordo del vehículo robado y del automóvil en el que originalmente arribaron. Las primeras diligencias realizadas por la FGE permitieron establecer la identidad de Sergio “N” como presunto involucrado tanto en el robo de vehículo como en el homicidio calificado, por lo que se solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión, en colaboración con la Guardia Nacional, Guardia Civil y personal de Defensa Nacional.

