Detienen a Sergio ‘N’, presunto homicida de Eva Guadalupe en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Guardia Civil, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio “N”, señalado como presunto responsable del homicidio de Eva Guadalupe H.
La joven, egresada de la Universidad La Salle Morelia, fue atacada a balazos mientras conducía su vehículo sobre la carretera Morelia-Toluca, a la altura de la comunidad de Los Triguillos, el pasado viernes 1 de agosto. El crimen ha causado indignación entre la sociedad michoacana, que exige justicia.
Tras las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación ubicaron al presunto implicado, quien fue detenido en un operativo conjunto. Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario local y será presentado ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.
La FGE reiteró que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.
SHA