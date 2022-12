Ataque a Ciro Gómez, reflejo de la violencia en todo México: Adriana Hernández

"Yo no me adelantaría en comentarios sobre que si es producto de una campaña de odio que el presidente ha sembrado en mucha gente, no me gustaría adelantarme", agregó.

Hernández Íñiguez lamentó que, desde la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantenga el encono de sembrar un discurso de odio contra el sector periodístico y "cualquiera que no piense como él".