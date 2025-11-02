"Él hubiera sido el mejor presidente de México": viuda de Carlos Manzo en homenaje póstumo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre aplausos, lágrimas y gritos de "¡No estás sola!", Grecia Quiroz García, viuda del alcalde Carlos Manzo, tomó el micrófono este domingo durante el homenaje póstumo realizado en la plaza principal de Uruapan para despedir al edil, quien fue asesinado la noche del sábado en un evento público con motivo de Noche de Muertos.
"El día de hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México… al único que se atrevió a levantar la voz, a debatir, a decir siempre la verdad sin temor a nada”, expresó visiblemente conmovida ante cientos de ciudadanos que se reunieron para honrar su memoria.
Durante su discurso, Grecia hizo referencia al llamado “movimiento del sombrero”, una forma simbólica con la que los uruapenses identificaban a Carlos Manzo, quien solía portar este accesorio como parte de su sello personal.
"Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha… seguiremos su legado, junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, cansada de tanta violencia", dijo.
También aseguró que, a pesar del dolor, su familia y quienes creyeron en Carlos Manzo seguirán el proyecto que encabezaba:
"Este legado no se termina, te lo juro Carlos, que no se termina. Por nuestros hijos, por ti, por todo lo que me platicabas que tenías ganas de hacer… vamos a seguir".
A lo largo del homenaje, su viuda reiteró el compromiso que el edil tenía con la gente:
"Él siempre decía: el pueblo es primero", recordó. “A él no le importaba perder horas con sus hijos, si eso significaba ver las sonrisas de la gente en las calles, de quienes se acercaban a tomarse una foto".
En un mensaje directo a las madres de familia, pidió educar con firmeza. "Eduquen a sus hijos, ámenlos. Si es necesario, métanlos a la cárcel antes de tener que ir a llorarles al panteón, advirtió entre lágrimas, haciendo un llamado a reconstruir el tejido social desde los hogares.
Carlos Manzo fue asesinado la noche del sábado 1 de noviembre tras participar en un evento público con motivo de la Noche de Muertos en el centro de Uruapan. Uno de los agresores fue abatido en el lugar y hay dos detenidos.
Manzo fue una figura incómoda para muchos sectores. Como presidente municipal, había denunciado públicamente la presencia de grupos armados, los abusos de poder, y exigía acciones concretas en materia de seguridad. En su gestión insistía en operativos, limpieza de corporaciones y atención directa a los barrios más violentos.
Sus señalamientos incluían la existencia de campos de entrenamiento criminal en las cercanías del municipio y acusaciones sobre colusión entre grupos armados y estructuras de poder.
