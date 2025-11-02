"Él hubiera sido el mejor presidente de México": viuda de Carlos Manzo en homenaje póstumo

"Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha… seguiremos su legado, junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, cansada de tanta violencia", dijo.

También aseguró que, a pesar del dolor, su familia y quienes creyeron en Carlos Manzo seguirán el proyecto que encabezaba:

"Este legado no se termina, te lo juro Carlos, que no se termina. Por nuestros hijos, por ti, por todo lo que me platicabas que tenías ganas de hacer… vamos a seguir".

A lo largo del homenaje, su viuda reiteró el compromiso que el edil tenía con la gente:

"Él siempre decía: el pueblo es primero", recordó. “A él no le importaba perder horas con sus hijos, si eso significaba ver las sonrisas de la gente en las calles, de quienes se acercaban a tomarse una foto".