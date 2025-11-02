Michoacán

"Vamos a dar la cara y actuar de inmediato": Bedolla sobre crimen de Carlos Manzo, edil de Uruapan

El edil de Uruapan fue asesinado el sábado 1 de noviembre en un evento público con motivo de Noche de Muertos en la plaza principal del municipio
"Vamos a dar la cara y actuar de inmediato": Bedolla sobre crimen de Carlos Manzo, edil de Uruapan
CORTESÍA
MiMorelia
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió este domingo a la ciudad de Uruapan para acompañar a la familia del alcalde Carlos Manzo durante el funeral del edil, asesinado la noche del sábado en un evento público en la plaza principal.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió que se reunió con los familiares del edil, incluyendo a su madre, su esposa Grecia Quiroz y su hermano Juan Manzo, subsecretario de Gobierno del estado, a quienes expresó sus condolencias personales.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”, escribió el gobernador.

Minutos después de su visita a la funeraria, la carroza fúnebre partió rumbo a la plaza central de Uruapan, donde se rindió un homenaje de cuerpo presente al edil ante cientos de ciudadanos que acudieron a despedirse.

La Fiscalía General del Estado informó que en el lugar del crimen uno de los atacantes fue abatido por elementos de seguridad, y dos personas más fueron detenidas como presuntas responsables del homicidio.

Te puede interesar:
‘Este legado no se termina’: homenaje a Carlos Manzo reúne a cientos en Uruapan
"Vamos a dar la cara y actuar de inmediato": Bedolla sobre crimen de Carlos Manzo, edil de Uruapan

rmr

crimen
Alfredo Ramírez Bedolla
grid
Carlos Manzo
edil de Uruapan

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com