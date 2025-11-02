"Vamos a dar la cara y actuar de inmediato": Bedolla sobre crimen de Carlos Manzo, edil de Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió este domingo a la ciudad de Uruapan para acompañar a la familia del alcalde Carlos Manzo durante el funeral del edil, asesinado la noche del sábado en un evento público en la plaza principal.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió que se reunió con los familiares del edil, incluyendo a su madre, su esposa Grecia Quiroz y su hermano Juan Manzo, subsecretario de Gobierno del estado, a quienes expresó sus condolencias personales.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”, escribió el gobernador.