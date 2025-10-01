Tras enfrentamientos, liberan a dos secuestrados en el Cerro de la Cruz, Uruapan

Por Arturo Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, confirmó tiroteos en el cerro de La Cruz; elementos de las policías Municipal, Estatal y Federal se enfrentaron con integrantes de grupos delictivos dedicados al secuestro.

De acuerdo con el edil, la zona donde se registraron los hechos ya había sido señalada previamente como un punto de operación de bandas de secuestradores que mantienen presencia en distintas áreas de la ciudad.

El saldo de la confrontación fue la liberación de dos personas privadas de la libertad, quienes, según el reporte oficial, no presentan lesiones que pongan en riesgo su integridad física.

Las víctimas, dedicadas a actividades financieras, fueron plagiadas en las inmediaciones de la central camionera de Uruapan y posteriormente trasladadas al área donde se registró el enfrentamiento.

“Abrieron fuego contra la autoridad y les respondimos, es muy probable que puedan estar lesionados y los vamos a buscar entre los matorrales y la zona. Fue un enfrentamiento entre delincuentes y policías”, señaló el alcalde al confirmar la movilización.