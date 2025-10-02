Sheinbaum exige liberar a mexicanos detenidos en Israel

Los buques que integraban esta flota fueron interceptados por autoridades israelíes y actualmente se encuentran retenidos en el puerto de Ashdod. La flotilla tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino.

“Estamos en contra de esta situación. Nuestros connacionales deben ser repatriados de manera inmediata, ya que no cometieron ningún delito. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y ellos deben regresar a México sin demora”, expresó Sheinbaum este jueves en conferencia matutina.