Sheinbaum exige liberar a mexicanos detenidos en Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al gobierno de Israel la liberación inmediata de seis ciudadanos mexicanos detenidos mientras participaban en la flotilla humanitaria Sumud, cuyo destino era la Franja de Gaza.
Los buques que integraban esta flota fueron interceptados por autoridades israelíes y actualmente se encuentran retenidos en el puerto de Ashdod. La flotilla tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino.
“Estamos en contra de esta situación. Nuestros connacionales deben ser repatriados de manera inmediata, ya que no cometieron ningún delito. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y ellos deben regresar a México sin demora”, expresó Sheinbaum este jueves en conferencia matutina.
La mandataria detalló que el gobierno mexicano ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel solicitando garantías de seguridad para los connacionales y su repatriación. También confirmó que personal del consulado mexicano se encuentra en el puerto de Ashdod brindando apoyo, aunque las autoridades israelíes aún no han permitido su ingreso.
Los seis ciudadanos detenidos son Sol González Heguía, Arlín Gabriela Medrano, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, Ernesto Ledesma Arronte y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. Según el reporte, podrían ser trasladados a un centro de detención.
Sheinbaum recordó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya en defensa de los derechos humanos en Gaza. Además, destacó el reconocimiento formal del Estado Palestino como parte del respaldo a causas humanitarias.
“La situación exige que nuestros connacionales sean entregados inmediatamente a las autoridades mexicanas y que la ayuda humanitaria llegue sin obstáculos a Gaza. México seguirá dando seguimiento permanente y ofreciendo todo el apoyo posible a los ciudadanos afectados”, concluyó la presidenta.
rmr