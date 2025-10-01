Intercepta Israel a flotilla con ayuda humanitaria hacia Palestina; viajan seis mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del miércoles 1 de octubre, la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda humanitaria hacia Palestina, fue interceptada en aguas internacionales por embarcaciones de Israel, confirmaron medios internacionales y participantes de la expedición.

Los buques Aldara y Alma fueron los principales intervenidos durante la operación. Según los reportes, la marina italiana que inicialmente escoltaba la misión se retiró antes del asalto, lo que dejó a la flotilla expuesta.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que seis ciudadanos mexicanos viajan en la flotilla:

Carlos Pérez Osorio , documentalista reconocido por trabajos en derechos humanos.

Ernesto Ledesma Arronte , periodista vinculado a RompevientoTV.

Sol González Eguía , psicóloga experta en trauma y estudios de paz.

Arlín Gabriela Medrano Guzmán , estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM.

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán .

Miriam Moreno Sánchez .

Diego Vázquez Galindo.

En particular, Arlín Medrano ha denunciado en redes sociales ataques con drones y amenazas durante el trayecto, además de solicitar apoyo consular y la intervención de organismos internacionales, señalando que la UNAM no le ha brindado medidas de protección.

También forma parte de la expedición Sol González Eguía, psicóloga con experiencia en atención a víctimas de violencia; así como Carlos Pérez Osorio, documentalista galardonado en México.