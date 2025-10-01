Intercepta Israel a flotilla con ayuda humanitaria hacia Palestina; viajan seis mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del miércoles 1 de octubre, la Global Sumud Flotilla, que transportaba ayuda humanitaria hacia Palestina, fue interceptada en aguas internacionales por embarcaciones de Israel, confirmaron medios internacionales y participantes de la expedición.
Los buques Aldara y Alma fueron los principales intervenidos durante la operación. Según los reportes, la marina italiana que inicialmente escoltaba la misión se retiró antes del asalto, lo que dejó a la flotilla expuesta.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que seis ciudadanos mexicanos viajan en la flotilla:
Carlos Pérez Osorio, documentalista reconocido por trabajos en derechos humanos.
Ernesto Ledesma Arronte, periodista vinculado a RompevientoTV.
Sol González Eguía, psicóloga experta en trauma y estudios de paz.
Arlín Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM.
Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
Miriam Moreno Sánchez.
Diego Vázquez Galindo.
En particular, Arlín Medrano ha denunciado en redes sociales ataques con drones y amenazas durante el trayecto, además de solicitar apoyo consular y la intervención de organismos internacionales, señalando que la UNAM no le ha brindado medidas de protección.
También forma parte de la expedición Sol González Eguía, psicóloga con experiencia en atención a víctimas de violencia; así como Carlos Pérez Osorio, documentalista galardonado en México.
En uno de los navíos viajaba Ernesto Ledesma, periodista mexicano, quien transmitía en vivo cuando militares israelíes abordaron el barco. En el material se observa el momento en que exigieron a la tripulación lanzar sus dispositivos al océano.
Activistas internacionales han comparado el hecho con otros episodios de interceptaciones previas contra flotillas solidarias hacia Gaza, denunciando que la operación ocurre en aguas internacionales y podría constituir una violación al derecho marítimo internacional.
La SRE informó que mantiene seguimiento consular a los mexicanos a bordo y reiteró que su participación en la flotilla es exclusivamente con fines humanitarios.
mrh