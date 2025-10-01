SRE pide garantizar derechos de mexicanos en flotilla interceptada por Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene comunicación constante con las autoridades internacionales, luego de que personas mexicanas participan en la Flotilla Global Sumud, actualmente en aguas de Medio Oriente.
De acuerdo con la dependencia, la embajada de México en Israel ya solicitó acceso consular a las autoridades de ese país y pidió que se garantice en todo momento el respeto a los derechos e integridad de los connacionales, en apego al derecho internacional.
La Cancillería mexicana confirmó que siete ciudadanos mexicanos participan en esta expedición:
Carlos Pérez Osorio, documentalista reconocido por su trabajo en derechos humanos.
Ernesto Ledesma Arronte, periodista vinculado a RompevientoTV.
Sol González Eguía, psicóloga experta en trauma y estudios de paz.
Arlín Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de Ciencias Políticas en la UNAM.
Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
Miriam Moreno Sánchez.
Diego Vázquez Galindo.
La embajada de México en Israel solicitó acceso consular a las autoridades de ese país y pidió que se garantice el respeto a los derechos e integridad de los mexicanos en todo momento, conforme al derecho internacional.
La Cancillería recordó que desde el 2 de septiembre, cuando la flotilla zarpó de Barcelona, se ha mantenido en contacto con las embajadas de la región y con los familiares de los connacionales.
SHA