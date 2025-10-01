SRE pide garantizar derechos de mexicanos en flotilla interceptada por Israel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene comunicación constante con las autoridades internacionales, luego de que personas mexicanas participan en la Flotilla Global Sumud, actualmente en aguas de Medio Oriente.

De acuerdo con la dependencia, la embajada de México en Israel ya solicitó acceso consular a las autoridades de ese país y pidió que se garantice en todo momento el respeto a los derechos e integridad de los connacionales, en apego al derecho internacional.