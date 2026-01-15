Ildefonso Guajardo se deslinda de Samuel "N", investigado por crimen de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se deslindó públicamente este jueves de Samuel "N", detenido e investigado por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (@ildefonsogv), Guajardo, quien estuvo a cargo de la SRE durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recordó que Samuel "N" formó parte de su equipo durante la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, donde coincidió también con el propio Manzo como legislador. El vínculo, aclaró, concluyó el 31 de agosto de 2024, fecha en la que finalizó su gestión como diputado federal.
“Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel ‘N’ a sus nuevas responsabilidades no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor”, escribió Guajardo, en alusión a la llegada de Samuel al gobierno municipal de Uruapan, donde fungía como director de Relaciones Públicas y Protocolo hasta su detención.
Samuel “N”, quien era director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, habría compartido información sobre los movimientos del edil durante el Festival de las Velas, así como una fotografía enviada a un grupo donde participaban otros implicados.
Fueron dos "grapas" de cocaína las que habría recibido el señalado, quien además habría tenido tenido conocimiento días antes del atentado.
Samuel, consumidor frecuente de droga, habría sido enlazado con un mando del CJNG apodado "El M2" para ayudar en la planeación del ataque.
rmr