Ildefonso Guajardo se deslinda de Samuel "N", investigado por crimen de Carlos Manzo

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X (@ildefonsogv), Guajardo, quien estuvo a cargo de la SRE durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recordó que Samuel "N" formó parte de su equipo durante la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, donde coincidió también con el propio Manzo como legislador. El vínculo, aclaró, concluyó el 31 de agosto de 2024, fecha en la que finalizó su gestión como diputado federal.

“Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel ‘N’ a sus nuevas responsabilidades no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor”, escribió Guajardo, en alusión a la llegada de Samuel al gobierno municipal de Uruapan, donde fungía como director de Relaciones Públicas y Protocolo hasta su detención.