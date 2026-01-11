Harfuch reporta dos nuevas capturas en el caso Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, ofrecieron una rueda de prensa en la Ciudad de México para informar sobre los avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

“Se llevó a cabo la detención en días recientes de dos personas más involucradas en este caso. El pasado 8 y 9 de enero se desplegaron operativos en el municipio de Uruapan”, informó Harfuch.

Los detenidos fueron identificados como Samuel “N” y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”. Según el titular de la SSPC, Samuel “N” —quien se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan— proporcionó información detallada sobre los movimientos del alcalde el día del crimen, en el marco del evento conocido como Festival de las Velas.

“Le informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de la Cultura y se pudo identificar que Samuel N. es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio que se concentraría en la explanada”, dijo Harfuch. Esa imagen fue compartida en un grupo de mensajería liderado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato.