Lucha libre, comedia y palomazos: lo que no te puedes perder en el Vive Latino 2026

Un cartel visual sin fronteras

El arte del Vive Latino 2026 estuvo a cargo de PRIMATE (Alexis Yasky e Iván Krassoievitch), quienes desarrollaron una imagen abstracta de flujos sin principio ni fin, abierta a interpretación. El diseño puede leerse como una galaxia, un circuito, o una escritura extraterrestre.

Movilidad y seguridad: regreso sin preocupaciones

Para que los asistentes puedan disfrutar al máximo, el festival pone a disposición:

Regreso Seguro (gratuito): Rutas desde municipios del Estado de México, en colaboración con el Colectivo Vintage.

Ticket2Ride (servicio oficial): Transporte desde puntos clave como Interlomas, Santa Fe, Perisur, entre otros. Adquiere tu acceso en ticketmaster.com.mx.

Lucha Libre y Casa Comedy: identidad en acción

El festival va más allá de la música:

Casa Comedy: Con talentos como Oscar Estilla, Isabel Fernández, Daniel Sosa y más.

Lucha Libre: Soberano, Templario, Kemonito, Catalina, Último Guerrero y otros íconos del CMLL darán un show lleno de misticismo.

Compromiso social y emprendimiento

El Vive Latino 2026 contará nuevamente con una zona de ONGs, así como el tradicional Mercadillo Vive Latino, donde diseñadores y artistas independientes ofrecen artículos únicos, desde vinilos hasta moda alternativa.

Momentos para volar (literal y musicalmente)

Los espacios Música Para Mandar a Volar, impulsado por Aeroméxico, y Momentos Indio, donde los “palomazos” y colaboraciones inesperadas ocurren, son ya parte esencial del ritual del Vive Latino.

