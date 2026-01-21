Entretenimiento

Lucha libre, comedia y palomazos: lo que no te puedes perder en el Vive Latino 2026

Experiencias inmersivas, palomazos inesperados y mucha identidad mexicana en la edición 26
Lucha libre, comedia y palomazos: lo que no te puedes perder en el Vive Latino 2026
FB/ Vive Latino
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva ha comenzado. El Vive Latino 2026 celebrará su edición número 26 los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, y promete una experiencia inolvidable que fusiona música, tecnología, cultura y entretenimiento.

Te puede interesar:
¡Confirmado! Este es el poderoso cartel del Vive Latino 2026
Lucha libre, comedia y palomazos: lo que no te puedes perder en el Vive Latino 2026

Durante una electrizante conferencia de prensa realizada en el Teatro Metropólitan, los organizadores compartieron detalles clave del evento, en una edición que será potenciada por Amazon, a través de sus plataformas Amazon Music, Prime Video, Twitch, Alexa y Amazon Stores.

Tecnología, arte y música al alcance global

Amazon será pieza clave en esta edición al permitir que millones de fans en todo el mundo vivan el festival mediante livestreams exclusivos. Además, la tienda oficial del Vive Latino 2026 en Amazon.com.mx ofrece mercancía oficial y artículos seleccionados para quienes buscan vivir el festival a su manera.

Te puede interesar:
¡A calentar motores! Escucha la playlist oficial del Vive Latino 2026
Lucha libre, comedia y palomazos: lo que no te puedes perder en el Vive Latino 2026

Un cartel visual sin fronteras

El arte del Vive Latino 2026 estuvo a cargo de PRIMATE (Alexis Yasky e Iván Krassoievitch), quienes desarrollaron una imagen abstracta de flujos sin principio ni fin, abierta a interpretación. El diseño puede leerse como una galaxia, un circuito, o una escritura extraterrestre.

Movilidad y seguridad: regreso sin preocupaciones

Para que los asistentes puedan disfrutar al máximo, el festival pone a disposición:

  • Regreso Seguro (gratuito): Rutas desde municipios del Estado de México, en colaboración con el Colectivo Vintage.

  • Ticket2Ride (servicio oficial): Transporte desde puntos clave como Interlomas, Santa Fe, Perisur, entre otros. Adquiere tu acceso en ticketmaster.com.mx.

Lucha Libre y Casa Comedy: identidad en acción

El festival va más allá de la música:

  • Casa Comedy: Con talentos como Oscar Estilla, Isabel Fernández, Daniel Sosa y más.

  • Lucha Libre: Soberano, Templario, Kemonito, Catalina, Último Guerrero y otros íconos del CMLL darán un show lleno de misticismo.

Compromiso social y emprendimiento

El Vive Latino 2026 contará nuevamente con una zona de ONGs, así como el tradicional Mercadillo Vive Latino, donde diseñadores y artistas independientes ofrecen artículos únicos, desde vinilos hasta moda alternativa.

Momentos para volar (literal y musicalmente)

Los espacios Música Para Mandar a Volar, impulsado por Aeroméxico, y Momentos Indio, donde los “palomazos” y colaboraciones inesperadas ocurren, son ya parte esencial del ritual del Vive Latino.

SHA

festival musical
Amazon Music
Vive Latino 2026

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com