Lucha libre, comedia y palomazos: lo que no te puedes perder en el Vive Latino 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva ha comenzado. El Vive Latino 2026 celebrará su edición número 26 los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, y promete una experiencia inolvidable que fusiona música, tecnología, cultura y entretenimiento.
Durante una electrizante conferencia de prensa realizada en el Teatro Metropólitan, los organizadores compartieron detalles clave del evento, en una edición que será potenciada por Amazon, a través de sus plataformas Amazon Music, Prime Video, Twitch, Alexa y Amazon Stores.
Amazon será pieza clave en esta edición al permitir que millones de fans en todo el mundo vivan el festival mediante livestreams exclusivos. Además, la tienda oficial del Vive Latino 2026 en Amazon.com.mx ofrece mercancía oficial y artículos seleccionados para quienes buscan vivir el festival a su manera.
El arte del Vive Latino 2026 estuvo a cargo de PRIMATE (Alexis Yasky e Iván Krassoievitch), quienes desarrollaron una imagen abstracta de flujos sin principio ni fin, abierta a interpretación. El diseño puede leerse como una galaxia, un circuito, o una escritura extraterrestre.
Para que los asistentes puedan disfrutar al máximo, el festival pone a disposición:
Regreso Seguro (gratuito): Rutas desde municipios del Estado de México, en colaboración con el Colectivo Vintage.
Ticket2Ride (servicio oficial): Transporte desde puntos clave como Interlomas, Santa Fe, Perisur, entre otros. Adquiere tu acceso en ticketmaster.com.mx.
El festival va más allá de la música:
Casa Comedy: Con talentos como Oscar Estilla, Isabel Fernández, Daniel Sosa y más.
Lucha Libre: Soberano, Templario, Kemonito, Catalina, Último Guerrero y otros íconos del CMLL darán un show lleno de misticismo.
El Vive Latino 2026 contará nuevamente con una zona de ONGs, así como el tradicional Mercadillo Vive Latino, donde diseñadores y artistas independientes ofrecen artículos únicos, desde vinilos hasta moda alternativa.
Los espacios Música Para Mandar a Volar, impulsado por Aeroméxico, y Momentos Indio, donde los “palomazos” y colaboraciones inesperadas ocurren, son ya parte esencial del ritual del Vive Latino.
SHA