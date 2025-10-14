Entretenimiento

¡A calentar motores! Escucha la playlist oficial del Vive Latino 2026

La playlist reúne más de 60 canciones de las bandas y artistas que formarán parte del festival #VL26
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera terminó para los fans del Vive Latino, pues ya está disponible la playlist oficial del festival 2026, presentada por Amazon Music.

Con más de 60 canciones y más de 4 horas de música, esta lista reúne los temas más representativos de las bandas y artistas que formarán parte de la próxima edición del festival, conocido por ser uno de los más importantes de Latinoamérica.

La playlist incluye rolas de artistas como:

🎤 Adrián Bello
🎸 The Warning
🥁 Los Auténticos Decadentes
🎷 Rubén Blades
🧃 Caligaris
🎧 Duki, Alizzz, Malafacha, El Mato a un Policía Motorizado, Café Tacvba, Plastilina Mosh y muchos más.

Disponible en exclusiva a través de Amazon Music, esta selección busca calentar motores rumbo al festival y permitir que los asistentes conozcan mejor el talento que integrará el Vive Latino 2026.

🟢 Escúchala aquí: https://amzn.to/43ckzQ9

Los organizadores también invitaron a los usuarios a interactuar en redes sociales comentando: “¿Cuál nos falta?”, abriendo espacio a la expectativa por más anuncios de cartel en los próximos meses.

