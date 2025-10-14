¡A calentar motores! Escucha la playlist oficial del Vive Latino 2026

Con más de 60 canciones y más de 4 horas de música, esta lista reúne los temas más representativos de las bandas y artistas que formarán parte de la próxima edición del festival, conocido por ser uno de los más importantes de Latinoamérica.

La playlist incluye rolas de artistas como:

🎤 Adrián Bello

🎸 The Warning

🥁 Los Auténticos Decadentes

🎷 Rubén Blades

🧃 Caligaris

🎧 Duki, Alizzz, Malafacha, El Mato a un Policía Motorizado, Café Tacvba, Plastilina Mosh y muchos más.

Disponible en exclusiva a través de Amazon Music, esta selección busca calentar motores rumbo al festival y permitir que los asistentes conozcan mejor el talento que integrará el Vive Latino 2026.

🟢 Escúchala aquí: https://amzn.to/43ckzQ9