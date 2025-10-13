¡Confirmado! Este es el poderoso cartel del Vive Latino 2026

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La cuenta regresiva ha comenzado: el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, anunció su poderosa edición número 26, a celebrarse el 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, con Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Maldita Vecindad, Juanes, Fobia, Los Fabulosos Cadillacs, Santa Sabina, y muchos más en el lineup.

Con más de 70 artistas nacionales e internacionales, el Vive regresa con fuerza, ofreciendo un cruce de generaciones y géneros musicales que van del rock clásico al urbano, del indie al ska, del perreo al punk.

🎟️ Preventa Banamex: 17 de octubre, 2:00 p.m. en Ticketmaster

El festival estará disponible para compra en línea con 3 meses sin intereses.

🔥 Lo mejor del cartel 2026: