¡Confirmado! Este es el poderoso cartel del Vive Latino 2026

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La cuenta regresiva ha comenzado: el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, anunció su poderosa edición número 26, a celebrarse el 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, con Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Maldita Vecindad, Juanes, Fobia, Los Fabulosos Cadillacs, Santa Sabina, y muchos más en el lineup.
Con más de 70 artistas nacionales e internacionales, el Vive regresa con fuerza, ofreciendo un cruce de generaciones y géneros musicales que van del rock clásico al urbano, del indie al ska, del perreo al punk.
El festival estará disponible para compra en línea con 3 meses sin intereses.
Internacionales icónicos: Lenny Kravitz, Moby (DJ set), The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Cypress Hill, John Fogerty, White Lies.
Latinoamérica al frente: Juanes, Enanitos Verdes, Illya Kuryaki and the Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, Cuco, Esteman & Daniela Spalla, Trueno.
Orgullo mexicano: Maldita Vecindad, Santa Sabina, Moenia, Fobia, Hello Seahorse!, MC Davo, Allison, Chetes, Liran’ Roll, Love of Lesbian.
Nuevas propuestas: Margaritas Podridas, Erin Memento, Planta Industrial, Orqueska, Madre Perla.
Bajo el lema “La música es el código de nuestra realidad”, Vive Latino 2026 no solo es un festival, sino una celebración de la memoria colectiva sonora de México y Latinoamérica. El festival volverá a reunir en un solo lugar a múltiples generaciones que han crecido con sus sonidos, desde los clásicos hasta las propuestas que recién nacen.
Los asistentes podrán vivir una experiencia intensa donde los acordes se convierten en recuerdos, y los escenarios, en templos de la música alternativa, urbana, rock y fusión.
SHA