Alfredo Adame acusa robo de cadena durante altercado con una mujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Alfredo Adame indicó que durante la pelea que tuvo con una mujer y su esposo este día, le fue robada una cadena.

El también conductor habló para Venga La Alegría en donde dijo que luego de retirarse del lugar, halló en su vehículo un dije de piedra roja, se tocó el cuello y ya no traía la cadena.

"Recogí el dije, pues claro ¿Por qué se me fue aquí? Pues a robarme la cadena. Me robaron la cadena y ya me habían robado el celular", dijo.