Y las casas siguen sin bajar de precio

La semana pasada te platiqué del inicio del ciclo de recorte de tasas que se observará durante el resto del año motivado, principalmente, por la disminución en la inflación general la cual se encuentra ya por abajo del 4.5% anual. Aún así, se sigue dando un fenómeno que, al parecer, iría en sentido contrario; me refiero al precio de los bienes inmuebles.

Pues para que no seas de aquellos que no entienden por qué, aquí te lo voy a explicar. Resulta que si bien el mentado nearshoring no se ha cristalizado como se esperaba y así como te lo expliqué a inicios del año ( https://mimorelia.com/columna/la-leyenda-del-nearshoring ) la especulación de que México se inundará de empleados y trabajadores extranjeros traídos por sus empresas comenzó a generar una muy alta especulación que, acompañada con la estrategia de protección patrimonial que reza “en tiempos de crisis compra tabiques” detonada durante la pandemia, incrementó de manera artificial la demanda de casas creando una burbuja que, hasta la fecha, sigue sin reventar.

Según El Economista ( https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Precios-de-vivienda-y-servicios-al-alza-son-huellas-de-los-nomadas-digitales-20231228-0100.html ) en el 2023 las rentas en ciudades como Monterrey se incrementaron un 22%, CDMX un 15% y Guadalajara un 11% lo cual está muy por encima de la inflación. Algo parecido sucedió con el costo del m2 de construcción para la adquisición de una vivienda ya que en Monterrey subió un 18%, en CDMX un 17% y en Guadalajara un 13%.

Datos parecidos refleja el Fondo Monetario Internacional donde ubica a México como el 8vo país del mundo donde más se han encarecido las casas desde la pandemia pero peor aún, ahora somos el 2do país con mayor aumento en el 2023 sólo después de Emiratos Árabes Unidos; increíble ( https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/11/housing-affordability-remains-stretched-amid-higher-interest-rate-environment ). Ahora, este fenómeno muchos se lo atribuyen a los llamados nómadas digitales, que son la nueva generación de empleados de empresas internacionales que buscan reubicarse en países distintos a los de su empresa de origen ya que sus empleos están muy ligados a servicios tecnológicos que les permiten trabajar desde cualquier lugar con conexión a internet. Ahora, estos nómadas digitales, cuando llegan a países en desarrollo con infraestructura suficiente, pero monedas depreciadas hacen rendir mucho más sus ingresos, pero al mismo tiempo llegan gastando más que la población local generando una inflación artificial.

Ahora aquí es donde se pone interesante el fenómeno ya que, por ejemplo, la semana pasada te dije que si te esperabas un año para pedir un crédito hipotecario entonces te saldría más barato pero esta semana te digo que si te esperas entonces la casa te saldrá más cara y tal vez ya no te alcance. Entonces ¿qué haces? Pues si eres lector fiel, te acordarás que en Octubre del año pasado te expliqué un sencillo cálculo llamado Indicador Price to Rent pero como sé que luego ni pones atención te dejo aquí el link para que lo cheques: https://mimorelia.com/columna/no-s%C3%A9-si-seguir-rentando-o-comprar-casa

Con ese cálculo podrás saber, en base a la ciudad donde quieres comprar o rentar, cual es la que más te conviene, revísalo y si tienes duda avísame y platicamos. Es más, si al final resulta que te conviene más comprar ahorita en vez de esperarte con mayor razón avísame, acuérdate que en Rock Brokers somos un estuche de monerías que me gusta llamar “CONSEJERÍA PATRIMONIAL” y dentro de nuestras gracias tenemos algunas muy útiles como la de realizar un análisis personalizado de los créditos hipotecarios disponibles, recomendarte el más adecuado, conseguírtelo con el banco indicado, y acompañarte en la operación hasta la firma de tus escrituras… ah y ese servicio lo damos sin costo.

Sé que ahora si te llené de mucha información, pero es mejor que tomes las decisiones de dinero lo más informado posible a que andes tomando decisiones babosas por no saber en lo que te metes, como los que sacaron créditos en UDIS hace muchos años y la pesadilla que eso se convirtió. Preguntar no empobrece, equivocarte sí.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi X @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/ o en https://www.facebook.com/InteligenciaSeguross

rmr