La leyenda del nearshoring

Desde que se anunció que el fenómeno de reubicación física de empresas desde Asia hacia América, conocido como nearshoring, sucedería se empezó a especular que México sería uno de los principales beneficiados gracias a su cercanía a EUA, el principal consumidor del mundo. Pues cerró el 2023 y no pasó nada y no se ve que, al menos en los próximos 12 meses esto vaya a cambiar. Hasta el cierre de Octubre 2023 el gobierno tenía 125 anuncios de empresas extranjeras que tienen la intención de trasladarse a nuestro país. Con las poquísimas compañías que ya lo han hecho, principalmente de China, estamos en el lugar 15 cuando, por la simple ubicación física de la vecindad con EUA, deberíamos ser el indiscutible primer lugar.

Entonces, si tenemos todo para ser uno de los principales captadores de inversión extranjera directa ¿por qué no ha sucedido? Pues la realidad es que las variables son muchas y la gran mayoría caen en la cancha del gobierno. Por ejemplo, la política energética actual es poco eficiente, retrógrada, cara y contaminante lo que lleva a que en México tengamos una mala calidad en la energía eléctrica, pocas fuentes alternativas de generación, muy baja confiabilidad para el sector industrial y no suficiente cobertura para cubrir las necesidades de este sector. Adicionalmente, cuando empresas de clase mundial cuentan con certificaciones verdes de emisión de CO2 o de consumos energéticos responsables, no pueden llegar a un país donde los procesos de generación de luz se regresaron a métodos de mediados del siglo XX mediante ciclos combinados de quema de combustóleo o, aunque parezca chiste, carbón.

Otra limitante para nuestro país son las vías de comunicación tanto férreas como de autopistas. Cuando tienes un puerto tan importante y directo como el de Lázaro Cárdenas donde puedes recibir cantidades enormes tanto de materias primas, bienes intermedios o productos terminados pero el gobierno no te puede garantizar que el tren no será secuestrado y detenido indefinidamente por grupos de choque entonces, como empresario, no te arriesgas.

Estas son sólo algunas de las causas por las que el nearshoring no se ha cristalizado y se ve complejo que lo haga en el corto plazo y así lo demuestran los datos. Si bien la IED (inversión extranjera directa) rompió records en 2023 lo que no aclaran es que menos del 10% realmente representó lana nueva y no reinversiones de lo que ya había aquí. Con esta verdadera realidad nos damos cuenta que la verdadera IED 2023 fue la menor de toda la historia desde que se inició el registro en 1963.

No se trata de decir que todo está mal; tenemos una ubicación geográfica privilegiada, una mano de obra sumamente calificada y competitiva, convenios comerciales con varias economías desarrolladas, un tratado de libre comercio con el principal mercado del mundo que es EUA, puertos marítimos muy grandes en ambos océanos, etc. Lo único que nos impide que las cosas se cristalicen es la gente que toma las decisiones en nuestro país. Cuando una empresa grande, relevante y del siglo XXI tiene que negociar con gente que no entiende un carajo de lo que se está hablando y que tiene un proyecto de nación enfocado a revivir glorias pasadas de la década de los 70´s del siglo pasado entonces las cosas no funcionan. ¿Por qué crees que la mega planta de Tesla no ha ni siquiera comenzado? Dicen que mediante el proyecto ejecutivo se dieron cuenta que el norte del país, con todo y que es el más industrialmente avanzado de México, no cuenta con la infraestructura ni confiabilidad necesarias para un proyecto de ese calado.

Los análisis indican que si el nearshoring se aprovecha correctamente, podríamos tener crecimientos económicos anuales entre el 5% y el 7% en lugar del raquítico 3% del 2023, del 2.4% esperado para 2024 y 2% para 2025 según el IMEF.

No nos queda más que esperar que quien sea que gane las siguientes elecciones federales tenga una visión más actual, competitiva y técnica de nuestro potencial y ya no vaya a tirar tanto dinero a la basura en proyectos que no impulsan nuestro crecimiento.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/

rmr