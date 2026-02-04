Virus Nipah reaparece con fuerza y pone en cuarentena a decenas

De acuerdo con medios locales, dos enfermeros de un hospital privado fueron los primeros contagiados, lo que derivó en la infección de un médico, otra enfermera y un empleado administrativo. Los pacientes han sido aislados en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Beleghata, mientras que casi 100 personas han sido puestas en cuarentena domiciliaria por posible exposición.