Virus Nipah reaparece con fuerza y pone en cuarentena a decenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades sanitarias de la India han confirmado un brote del virus Nipah en las afueras de Calcuta, con cinco personas infectadas, algunas en estado crítico. El caso ha reactivado las alertas globales por el riesgo de transmisión entre humanos, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El virus Nipah es una enfermedad zoonótica emergente, detectada por primera vez en Malasia en 1999. Se transmite de animales a humanos, principalmente por cerdos o murciélagos infectados. Sin embargo, en los brotes más recientes, el contagio entre humanos también ha sido documentado, como ocurrió en Bangladesh y ahora en India.
De acuerdo con medios locales, dos enfermeros de un hospital privado fueron los primeros contagiados, lo que derivó en la infección de un médico, otra enfermera y un empleado administrativo. Los pacientes han sido aislados en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Beleghata, mientras que casi 100 personas han sido puestas en cuarentena domiciliaria por posible exposición.
Infección respiratoria aguda
Encefalitis (inflamación cerebral)
Fiebre, vómito, dolor de garganta
Pérdida de conciencia, convulsiones y, en casos graves, coma
La OMS recomienda evitar el contacto con frutas que hayan estado en contacto con murciélagos, así como mantener la higiene extrema en granjas y centros de salud. La vigilancia de nuevos casos será crucial para contener la propagación.
RPO