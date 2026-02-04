Salud

Virus Nipah reaparece con fuerza y pone en cuarentena a decenas

OMS mantiene al virus en su lista de enfermedades prioritarias
Se detectó contagio entre humanos; hay casi 100 personas en cuarentena
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades sanitarias de la India han confirmado un brote del virus Nipah en las afueras de Calcuta, con cinco personas infectadas, algunas en estado crítico. El caso ha reactivado las alertas globales por el riesgo de transmisión entre humanos, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Contexto

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica emergente, detectada por primera vez en Malasia en 1999. Se transmite de animales a humanos, principalmente por cerdos o murciélagos infectados. Sin embargo, en los brotes más recientes, el contagio entre humanos también ha sido documentado, como ocurrió en Bangladesh y ahora en India.

De acuerdo con medios locales, dos enfermeros de un hospital privado fueron los primeros contagiados, lo que derivó en la infección de un médico, otra enfermera y un empleado administrativo. Los pacientes han sido aislados en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Beleghata, mientras que casi 100 personas han sido puestas en cuarentena domiciliaria por posible exposición.

Los síntomas pueden aparecer entre 4 y 14 días tras el contagio, aunque se han reportado periodos de incubación de hasta 45 días. El virus puede causar:

  • Infección respiratoria aguda

  • Encefalitis (inflamación cerebral)

  • Fiebre, vómito, dolor de garganta

  • Pérdida de conciencia, convulsiones y, en casos graves, coma

La OMS recomienda evitar el contacto con frutas que hayan estado en contacto con murciélagos, así como mantener la higiene extrema en granjas y centros de salud. La vigilancia de nuevos casos será crucial para contener la propagación.

