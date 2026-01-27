Salud

Alerta por virus Nipah; OMS advierte alta mortalidad

La OMS clasifica al virus Nipah como de máxima prioridad
Su mortalidad puede alcanzar hasta 75%
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El virus Nipah volvió a colocarse en el centro de la conversación global luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran al menos cinco contagios recientes, lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica en la región.

Contexto

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, identificada por primera vez a finales de la década de los noventa en el sudeste asiático. Su nombre proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos vinculados al contacto con animales infectados.

De acuerdo con reportes oficiales y alertas sanitarias internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al virus Nipah como un patógeno de máxima prioridad, debido a su elevada tasa de mortalidad, que puede oscilar entre 40 y 75 por ciento, dependiendo de la detección oportuna y la atención médica.

Principales síntomas del virus Nipah

  • Fiebre

  • Dolor de cabeza persistente

  • Dolores musculares

  • Náuseas y vómitos

  • Irritación o dolor de garganta

Conforme la enfermedad avanza, pueden aparecer complicaciones severas como:

  • Somnolencia extrema

  • Confusión o pérdida de la consciencia

  • Encefalitis y alteraciones neurológicas

  • Neumonía

  • Insuficiencia respiratoria aguda

¿Cómo se contagia el virus Nipah?

  • Contacto directo con animales infectados

  • Consumo de alimentos contaminados

  • Exposición a superficies u objetos con presencia del virus

Actualmente, no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah. El manejo médico se basa en cuidados de soporte, mientras continúan las investigaciones internacionales encabezadas por la OMS, que mantiene al patógeno bajo constante monitoreo por su potencial pandémico.
