Alerta por virus Nipah; OMS advierte alta mortalidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El virus Nipah volvió a colocarse en el centro de la conversación global luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran al menos cinco contagios recientes, lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica en la región.
El virus Nipah es una enfermedad zoonótica, identificada por primera vez a finales de la década de los noventa en el sudeste asiático. Su nombre proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos vinculados al contacto con animales infectados.
De acuerdo con reportes oficiales y alertas sanitarias internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al virus Nipah como un patógeno de máxima prioridad, debido a su elevada tasa de mortalidad, que puede oscilar entre 40 y 75 por ciento, dependiendo de la detección oportuna y la atención médica.
Fiebre
Dolor de cabeza persistente
Dolores musculares
Náuseas y vómitos
Irritación o dolor de garganta
Conforme la enfermedad avanza, pueden aparecer complicaciones severas como:
Somnolencia extrema
Confusión o pérdida de la consciencia
Encefalitis y alteraciones neurológicas
Neumonía
Insuficiencia respiratoria aguda
¿Cómo se contagia el virus Nipah?
Contacto directo con animales infectados
Consumo de alimentos contaminados
Exposición a superficies u objetos con presencia del virus
RPO