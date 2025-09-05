Tu salud es prioridad, SSM llevará mastografías gratis a 49 municipios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Previo al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevará mastografias gratuitas a 49 municipios, a fin de detectar a tiempo una de las principales causas de muerte entre las mujeres en el estado y el país.
Durante septiembre y octubre, las unidades móviles recorrerán distintos puntos del estado, con el propósito de que las mujeres de todo el estado, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios de salud, puedan realizarse este estudio sin costo alguno.
Los mastógrafos móviles cuentan con tecnología de punta y están operados por personal médico altamente capacitado, por lo que se invita a todas las mujeres de 40 a 69 años a aprovechar esta oportunidad y realizarse el estudio de manera gratuita.
La lucha contra el cáncer es un compromiso integral para el Gobierno de Michoacán. Esta campaña de prevención se suma a la reciente puesta en marcha de un acelerador lineal y un Pet Scan, equipos de vanguardia que ayudarán a detectar y tratar esta enfermedad de manera gratuita.
Las ubicaciones exactas y fechas de cada municipio se podrán consultar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud de Michoacán, en facebook.com/SaludMich.
RPO