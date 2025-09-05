Salud

Tu salud es prioridad, SSM llevará mastografías gratis a 49 municipios

Durante septiembre y octubre, para mujeres de 40 a 69 años
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Previo al Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevará mastografias gratuitas a 49 municipios, a fin de detectar a tiempo una de las principales causas de muerte entre las mujeres en el estado y el país.

Durante septiembre y octubre, las unidades móviles recorrerán distintos puntos del estado, con el propósito de que las mujeres de todo el estado, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios de salud, puedan realizarse este estudio sin costo alguno.

Los mastógrafos móviles cuentan con tecnología de punta y están operados por personal médico altamente capacitado, por lo que se invita a todas las mujeres de 40 a 69 años a aprovechar esta oportunidad y realizarse el estudio de manera gratuita.

La lucha contra el cáncer es un compromiso integral para el Gobierno de Michoacán. Esta campaña de prevención se suma a la reciente puesta en marcha de un acelerador lineal y un Pet Scan, equipos de vanguardia que ayudarán a detectar y tratar esta enfermedad de manera gratuita.

Algunos de los municipios que visitarán en septiembre son Zamora, Tacámbaro, Salvador Escalante, Angangueo, Zitácuaro, Tanhuato, Contepec, entre otros. Mientras que en octubre se encontrarán en otros puntos como Tzintzuntzan, La Piedad, Tuxpan, Benito Juárez, Hidalgo, Penjamillo y Briseñas.

Las ubicaciones exactas y fechas de cada municipio se podrán consultar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Salud de Michoacán, en facebook.com/SaludMich.

