Alertan sobre retiro de lote contaminado de Shampoo Totale de Tec Italy

Por ello, se recomienda a la población, no adquirir ni utilizar el Shampoo Totale de Tec Italy con número de lote 1G27542266. En caso de haber usado este producto y presentar síntomas, acudir de inmediato a un profesional de la salud, quien podrá dar un diagnóstico especializado y tratamiento adecuado. Si cuenta con este producto, contactar a la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. para su devolución.

Es importante precisar que este retiro aplica exclusivamente al lote mencionado del producto Shampoo Totale de la marca Tec Italy en presentación de un litro. En caso de obtenerse evidencia sobre otros lotes, Cofepris lo dará a conocer oportunamente.