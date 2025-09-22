¿Tomar paracetamol en el embarazo causa autismo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso del paracetamol durante el embarazo ha vuelto al centro del debate público tras declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió una posible relación entre el medicamento y el desarrollo de autismo en bebés.

El mandatario revelaría un “hallazgo sorprendente” sobre el autismo, calificando el tema como “fuera de control” y anticipando una explicación que relacionaría el uso de Tylenol —una de las marcas más populares de paracetamol en EU— con este trastorno.

Trump hará oficial su postura en un mensaje desde el Despacho Oval, en el que recomendará a las mujeres embarazadas limitar el consumo del medicamento únicamente en casos de fiebre alta.

A pesar de las declaraciones de Trump, no existe consenso científico que demuestre una relación causal entre el paracetamol y el autismo. Algunas investigaciones, incluida una revisión liderada por la Universidad de Harvard en agosto pasado, han sugerido un posible vínculo entre el uso frecuente de acetaminofén durante el embarazo y trastornos del desarrollo neurológico.

Sin embargo, otras publicaciones recientes —entre ellas una investigación de 2024— no encontraron ninguna asociación significativa. Expertos advierten que el autismo es un trastorno complejo que involucra múltiples factores genéticos y ambientales.

“Hasta el momento no hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran una relación causal directa entre paracetamol y autismo”, explicó Monique Botha, académica de la Universidad de Durham, a medios estadounidenses.

La farmacéutica Kenvue, fabricante de Tylenol, respondió a las acusaciones asegurando que “estudios independientes y sólidos demuestran claramente que tomar acetaminofén no causa autismo”. Además, advirtió que lanzar este tipo de mensajes sin respaldo científico representa un riesgo para la salud materna, ya que muchas mujeres podrían evitar tratar fiebres o dolores importantes durante el embarazo.

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología también ha defendido el uso moderado de paracetamol, calificándolo como uno de los analgésicos más seguros en todas las etapas del embarazo.