Trump encabeza multitudinario homenaje a Charlie Kirk en Arizona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Miles de estadounidenses se congregaron este domingo en Glendale, Arizona, para rendir homenaje al activista conservador Charlie Kirk, fundador del grupo juvenil Turning Point USA, asesinado a tiros la semana pasada.
El evento, que algunos medios han comparado con un funeral de Estado, contó con un amplio operativo de seguridad y la presencia de figuras clave del gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump encabezó el tributo, acompañado por altos funcionarios y aliados políticos.
“¿Pensaron que podían matar a Charlie Kirk? Lo han hecho inmortal”, expresó Stephen Miller, asesor principal de Trump, ante una multitud reunida en el State Farm Stadium.
Entre los oradores destacaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; y el comentarista conservador Tucker Carlson. Todos coincidieron en resaltar la influencia de Kirk en el movimiento conservador.
Durante el acto, Trump fue visto conversando con el empresario Elon Musk, pese a su pasada ruptura con la Casa Blanca tras su paso por el extinto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
El presidente declaró que el homenaje “celebra la vida de un gran hombre”. Kirk fue conocido por su activismo en redes sociales, su pódcast con amplia audiencia y sus discursos en universidades, donde promovía una ideología nacionalista y cristiana, y respaldaba abiertamente a Trump entre los jóvenes.
Las autoridades confirmaron que el sospechoso del asesinato, un joven de 22 años, fue detenido tras una búsqueda de 33 horas. La fiscalía ha solicitado la pena de muerte. De acuerdo con los primeros informes, el detenido afirmó haber cometido el crimen motivado por el “odio” que, según él, Kirk promovía contra personas transgénero, musulmanas y otras comunidades.
Este caso ha agudizado las ya marcadas divisiones políticas en Estados Unidos. La Casa Blanca anunció días antes que tomaría medidas más enérgicas contra el llamado “terrorismo doméstico” proveniente de sectores de izquierda.
