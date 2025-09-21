Trump encabeza multitudinario homenaje a Charlie Kirk en Arizona

El presidente declaró que el homenaje “celebra la vida de un gran hombre”. Kirk fue conocido por su activismo en redes sociales, su pódcast con amplia audiencia y sus discursos en universidades, donde promovía una ideología nacionalista y cristiana, y respaldaba abiertamente a Trump entre los jóvenes.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso del asesinato, un joven de 22 años, fue detenido tras una búsqueda de 33 horas. La fiscalía ha solicitado la pena de muerte. De acuerdo con los primeros informes, el detenido afirmó haber cometido el crimen motivado por el “odio” que, según él, Kirk promovía contra personas transgénero, musulmanas y otras comunidades.

Este caso ha agudizado las ya marcadas divisiones políticas en Estados Unidos. La Casa Blanca anunció días antes que tomaría medidas más enérgicas contra el llamado “terrorismo doméstico” proveniente de sectores de izquierda.

