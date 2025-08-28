Tiempo, ejercicio y cariño: claves para abuelos sanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada 28 de agosto, México celebra el Día del Adulto Mayor, una fecha dedicada a honrar su presencia, experiencia y sabiduría, así como recordar el papel fundamental que ocupan en el núcleo familiar.

Más allá del reconocimiento simbólico, el Día del Abuelo también es un llamado a cuidar activamente su salud física, mental y emocional.

La soledad, más que un simple sentimiento, puede ser un factor determinante en el deterioro de la salud. Un estudio de la Universidad de San Francisco reveló que los adultos mayores que se sienten aislados tienen mayor riesgo de muerte que aquellos acompañados.

Pero también hay esperanza: el simple acto de compartir una charla, una comida o una tarde de juegos puede marcar la diferencia. La convivencia frecuente con los nietos, además de ser entrañable, puede prolongar la vida de los abuelos hasta cinco años más, según revelan investigaciones internacionales.